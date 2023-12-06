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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأحمر الجاهزين إلى السعودية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

مارسيل كولر يقرر اصطحاب جميع لاعبي الأهلي لهذا السبب

وعلم "دوت الخليج الرياضي" بأن كولر قرر حسم قائمة فريقه التي ستشارك في كأس العالم للأندية قبل 48 ساعة من انطلاق البطولة خوفًا من إصابة أي لاعب.

وجاء قرار المدرب السويسري بسبب تلاحم المباريات للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق لن يعود للقاهرة بعد كأس العالم للأندية بسبب ارتباطه بمباريات آخرةى بعد البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم بعد غدٍ الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

