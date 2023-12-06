نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صياح اليوم.. ذا صن: رأسية رايس تنقذ حارسه رايا.. موندو ديبورتيفو: أراوخو يتجنب الجراحة لأجل برشلونة.. ماركا: العملية الجراحية القرار الأفضل لتير شتيجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء 6-12-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

ذا صن: رأسية ديكلان رايس تنقذ رايا

صحيفة ذا صن

وعنوين صحيفة ذا صن: لوتون 3 آرسنال 4: هدف رايس في اللحظات الأخيرة يرسل "المدفعجية" إلى القمة بفارق خمس نقاط وينقذ مرمى رايا

أحدث ديكلان رايس فوضى في الدقيقة 97 بهد هدفه أمام لوتون تاون ليُرسل فريقه آرسنال إلى القمة بفارق خمس نقاط.

وقد أنقذ أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ مرمى الحارس ديفيد رايا وسط فوز المدفعجية بنقاط ثمينة في اللحظات الأخيرة.

كانت هذه المرة الرابعة هذا الموسم التي سجلوا فيها هدف الفوز في الدقائق الأربع الأخيرة من المباراة، حيث فعلوا ذلك أمام مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبرينتفورد والآن لوتون، وقد يكون هذا الفارق الإضافي من ثماني نقاط هو الفارق في الجولات النهائية، حيث أثبت رجال ميكيل أرتيتا أنهم على استعداد للذهاب حتى النهاية لإنجاز المهمة.

فلطالما كانوا في خطر جدي خلال معظم هذه المباراة ضد فريق لوتون الذي بدا أنه بعيدًا عن أن يكون مرشحًا للهبوط، ولكن بعد ذلك، تمكن رايس من التقدم أمام جابريل أوشو ليحرز هدفًا برأسه من عرض أوديجارد الأخير ويترك الخوذ تمامًا محطمة عند صافرة النهاية.

لم يولد أي لاعب في هذا الفريق من لاعبي آرسنال في آخر مرة لعب فيها النادي ضد لوتون في ديسمبر 1991، وحتى المدرب أرتيتا كان لا يزال صغيرًا في آخر مرة فاز فيها ضد لوتون منذ ما يقرب من 40 عامًا.

موندو ديبورتيفو: أراوخو يتجنب الجراحة لأجل برشلونة

صحيفة موندو ديبورتيفو

وعنونت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: أراوخو مكسور الفك يتنازل عن الجراحة وسيكون متاحًا أمام جيرونا.

تعرض مدافع برشلونة لإصابة في الشوط الأول أمام أتلتيكو مدريد، على الرغم من رغبته في تجنب الجراحة واللعب مع قناع للانضمام إلى الفريق.

يظهر التفاني الكامل لرونالد أراوخو مع نادي برشلونة، حيث يُظهر المدافع الأوروغواياني ذلك مرة أخرى؛ وبالفعل، قرر أراوخو التنازل عن إجراء عملية جراحية لعلاج كسر في الفك تعرض له في الشوط الأول من مباراة ضد أتلتيكو مدريد.

إنها عقبة صعبة لكنها لن تمنعه من اللعب مع الفريق في المباراة المهمة ضد جيرونا، سيخوض أراوخو المباريات القادمة بوضع قناع ومن المتوقع أن يتحسن حالته في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا ويكون قد استعاد تمامًا.

ماركا: العملية الجراحية القرار الأفضل لتير شتيجن

صحيفة ماركا

وعنونت صحيفة ماركا الإسبانية: تير شتيغن لبرشلونة “سأجري عملية جراحية”: إنها أفضل قرار.

أكد برشلونة مساء يوم الثلاثاء أن مارك-أندريه تير شتيغن سيجري عملية جراحية هذا الأسبوع، حيث قرر حارس المرمى الألماني أخيرًا أن يخضع لعملية جراحية لعلاج آلام أسفل الظهر التي عانى منها لمدة ثلاثة أسابيع والتي حالت دون توفره لخدمة المدرب تشافي.

وقال تير شتيغن عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد محادثات مكثفة مع الفريق الطبي في النادي وخبراء متعددين في هذا المجال، قررنا الخضوع لعملية جراحية."

تعرض حارس المرمى الألماني للإصابة أثناء التدريب مع منتخب بلاده في نوفمبر. لقد غاب بالفعل عن ثلاث مباريات ضد رايو فاييكانو وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني للألعاب الإلكترونية ومباراة مع بورتو في دوري أبطال أوروبا.

لقد خضع حتى الآن لعلاج تحفظي من أجل تجنب الجراحة، ولكن تلك الجهود أثبتت عدم جدواها.

قبل كل مباراة، خضع لاختبارات اللياقة البدنية وتدرب يوميًا، حتى عندما كانت الفرقة في راحة. ومع ذلك، لم يتناقص الإزعاج ولم يحدث أي تقدم. لهذا السبب اتخذ قرار التوجه لإجراء العملية الجراحية.

ليس واضحًا كم سيستغرق وقت عودته، ولكن قد يصل إلى شهرين.