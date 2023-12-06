عبد الله السعيد ينضم لبعثة بيراميدز في بريتوريا

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أحمد جودة - القاهرة - انضم عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيرامبدز، لبعثة الفريق الموجودة في بريتوريا بجنوب إفريقيا قبل أيام من مواجهة صن داونز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

عبد الله السعيد ينضم لبعثة بيراميدز بعد التعافي من المرض

وتعافى السعيد من نزلة البرد الشديدة التي ألمت به مؤخرا مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة أجبرته على الغياب عن مباراة بيراميدز أمام نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية، ثم الغياب عن أول تدريبين للفريق في بريتوريا.

ووصل السعيد قادما من القاهرة صباح اليوم وانضم لمعسكر بيراميدز في جنوب إفريقيا على أن يشارك في مران الفريق اليوم استعدادا للقاء صن داونز الهام.