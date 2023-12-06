نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب قطر وتحديد البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رحيل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب قطر عن تدريب منتخب العنابي.

وسيتولى ماركيز لوبيز المدير الفني لنادي الوكرة القيادة الفنية لمنتخب قطر خلفًا كارلوس كيروش المدير الفني السابق.



واتجه كارلوس كيروش إلي البرتغال لقضاء إجازة قصيرة عقب رحيله عن تدريب منتخب قطر في الفترة الحالية.



يخوض منتخب قطر معسكره القادم منتصف شهر الجاري استعدادًا لكأس الأمم الأسيوية 2024 في شهر يناير.

موعد انطلاق بطولة كأس أسيا 2024

تنطلق بطولة كأس أسيا 2024 في منتصف شهر يناير من العام القادم وتستضيف البطولة دولة قطر في العام القادم.