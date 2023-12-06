باريس ـ أ.ف.ب: يبحث قسم الامتثال في الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) عن تضارب مصالح محتمل متعلّق برئيس فريق مرسيدس توتو وولف، حسب ما أعلن الاتحاد. وبدون تسمية شخص أو فريق، قال فيا انه «أخذ علماً بتكهنات في وسائل الإعلام حول مزاعم نقل معلومات سرية لرئيس فريق فورمولا واحد من قبل أحد موظفي شركة فوم» المالكة للحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد. وأضاف فيا في بيانه «تدرس ادارة الامتثال في الاتحاد الدولي هذا الأمر». وربطت وسائل الإعلام المتخصصة بين النمسوي توتو وولف، رئيس فريق مرسيدس، وزوجته سوزي وولف المديرة العامة لأكاديمية الفورمولا واحد، المسابقة النسائية التي تديرها فوم.

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