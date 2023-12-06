«شوية رياضة» فعالية تنمي روح المواطنة بمدارس شمال الباطنة

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

شهدت مدارس ولايات محافظة شمال الباطنة امس فعالية برنامج اليوم الرياضي ( شوية رياضة) على مستوى المحافظة وسط تفاعل كبير واقبال منقطع النظير بمشاركة مختلف أفراد المجتمع التربوي من طلبة ومعلمين وإداريين وأولياء أمور ومشرفين.

عن هذا البرنامج والفعاليات المصاحبة له تحدث الأستاذ محمد المقالي مشرف أنشطة مدرسية وأمين سر لجنة الرياضة المدرسية بتعليمية شمال الباطنة، حيث قال : اليوم الرياضي «شوية رياضة» يقام في ٥ من ديسمبر هذا العام بالفصل الدراسي الأول، حيث كان يقام سابقا في الفصل الدراسي الثاني، حيث تستعد جميع مدارس السلطنة لهذا اليوم ، ويهدف إلى أهمية ممارسه الرياضة ونشر الثقافة الرياضية بين جميع أفراد المجتمع للحد من بعض الأمراض التى أصبحت موجودة بنسبة كبيرة بين أفراد المجمتع بسبب عدم ممارسة الرياضة والجلوس لساعات طويلة أمام الألعاب الالكترونية ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي .

واختتم المقبالي حديثه بقوله : تستعد جميع المدارس بوضع برامج ومسابقات وفعاليات رياضيه متنوعة منها كرة القدم وكرة السله وكرة الطائرة وكرة الطاولة والريشة الطائرة وألعاب القوى وإقامة المحاضرات التوعوية والصحية لجميع الطلبه، في جو رياضي ملئ بالمتعة والفرح للجميع .

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