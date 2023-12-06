نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وتوقيت مباراة الشباب والاتفاق في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق الشباب ضد نظيره الاتفاق المقبلة، في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

موعد مباراة الشباب ضد الاتفاق في دوري روشن

ويستعد فريق الشباب لمواجهة نظيره الاتفاق، غدا الخميس 7 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وستلعب مباراة فريق الشباب ضد نظيره الاتفاق، غدا في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد نادي الشباب.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد الشباب في الدوري السعودي

وستذاع مباراة فريق الشباب ضد نظيره الاتفاق، غدا في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على قناة SSC Sports 2 HD.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي قبل مباراة الغد

ويحتل فريق الاتفاق حاليا المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد فريق الشباب في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.