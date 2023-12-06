نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد اليوم في الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره فريق شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد
قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.
قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.
قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.
قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.
قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.
قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.
قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة AZ Tv
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Negaah Tv
التردد: 11231 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 48°E.