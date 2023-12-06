نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز مالية كفر الزيات ومركز شباب القزازين وسبورتنج والمنصورة بدورى القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز مالية كفر الزيات ومركز شباب القزازين وسبورتنج والمنصورة بدورى القسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني فوز فريق مالية كفر الزيات على فريق تلا بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المالية بهدفين نظيفين سجلهما أحمد عبد البصير في الدقيقة 23 وعادل ادهم في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني سجل سعيد المشد هدف مركز شباب تلا من ركلة جزاء في الدقيقة 20.



- فوز فريق مركز شباب القزازين على فريق بنى عبيد بهدفين نظيفين سجلهما محمد حاتم ومحمد خيري في الشوط الثاني.



- فوز فريق المنصورة على فريق صيد المحلة بهدف دون رد سجله محمد عبد القادر في الدقيقة 12 من الشوط الثاني.



- فوز فريق بلقاس على فريق كفر الشيخ بهدف دون رد سجله حسام الدين من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وتقام الخميس مباراة فريق بايونيرز مع فريق اتحاد نبروه.



المجموعة السادسة



- فوز فريق سبورتنج على فريق دلفى بثلاثية مقابل هدفين حيث تقدم دلفى بهدفين مقابل هدف سجلها عبد الرحمن بوبو في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء وفي الدقيقة30.

وأضاف رزق عبد الحليم هدف سبورتنج.

وتمكن عبد الرحمن أحمد الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وإدرك عمر احمد الهدف الثالث في الدقيقة 33 من الشوط الثاني.

- فوز فريق الحمام على فريق اسكندرية للبترول بهدفين مقابل هدف سجلهن

ما دانيال في الدقيقة 3 من الشوط الأول.

وأضاف كريم دى ماريا في الشوط الثاني

وإدرك مهدي صبحى هدف اسكندريه للبترول.



- تعادل فريق كوم حمادة مع فريق المجد السكندري بهدف لمثله تقدم فريق كوم حمادة بهدف عبد الجليل كاكا في الدقيقة 10وتعادل فريق يايا كونيه في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.



- تعادل فريق الهلال الضبعة مع فريق دمنهور سلبيًا.



- فوز فريق طلائع الاسطول على فريق الاوليمبي بهدف دون رد.