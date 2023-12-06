أهلي سداب يتغلب على نادي عمان فـي دوري عام السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني :

تغلب أهلي سداب على نادي عمان بنتيجه 58-49، في المباراة التي اقيمت على الصاله الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ضمن مباريات الدور الثاني لمنافسات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة للموسم 2023-2024.

جاءت المباراة متفاوتة المستوى وتقاسم خلالها الفريقان السيطرة على مجرياتها مع بعض التكافؤ النسبي الذي مكن نادي عمان من الوصول للتعادل، لكن اهلي سداب استطاع التعامل جيدا مع المباراة ونجح في تحقيق الفوز رغم خسارته في الربع الرابع، حيث كان لفارق النقاط في الربع الثالث الأثر الأكبر في فوز اهلي سداب بالنتيجة، حيث تميز من نادي اهلي سداب وائل جيلاتي وحمير الحسني وخالد الهاشمي ورفاقهم في مباراة بدأت بتقدم أهلي سداب بفضل تسديدات وائل جلالتي وخالد الهاشمي ليتقدم الفريق 11-4، ويتمكن بعدها بسام المسلمي لاعب نادي عمان من تسجيل ثلاثية قلص بها الفارق الى 4 نقاط ، رد عليها اهلي سداب بتسجيل نقطتين عن طريق وائل جلالتي، ومن خطأين يسجل مازن الحديدي وفهد العجمي 4 نقاط لنادي عمان مقربا بها الفارق إلى نقطتين عند النتيجة 11-13، وتستمر المحاولات الهجومية التي تمكن فيها كل فريق تسجيل عدد من النقاط لينتهي الربع الأول بتقدم نادي أهلي سداب على نادي عمان بنتيجة 18-13.

وفي الربع الثاني عاد اللعب للتكافؤ مع أفضلية نسبية لأهلي سداب، وبدأ نادي عمان تقريب الفارق بتسديدة لفهد العجمي سجل منها نقطتين، رد عليها اهلي سداب بتسجيل نقطتين عن طريق خميس الحسني، ويتمكن لاعب نادي عمان مازن الحديدي من تسجيل نقطتين قرب بها الفارق 17-20، ويواصل نادي عمان تقريب النتيجة إلى فارق نقطة عند النتيجة 21-22، وتستمر الإثارة بمزيد من الهجمات نجح فيها نادي عمان في تحقيق التعادل عند النتيجة 26-26، وتستمر الإثارة بمزيد من الهجمات تمكن فيها كل فريق تسجيل عدد من النقاط لينتهي الشوط الأول بتقدم أهلي سداب على نادي عمان 30-28.

وفي الربع الثالث استعاد اهلي سداب نشاطه الهجومي فيما تمكن دفاعه من صد معظم هجمات نادي عمان واستطاع اهلي سداب في توسيع الفارق بعد تسديدات لاعبيه سامي الغيلاني ووائل جلالتي لتصبح النتيجة 37-28، ويواصل فاعليته الهجومية بتسجيل نقطتين عن طريق خميس الحسني، ونقطة من خطأ وثلاثية جديدة لزميله خالد الهاشمي ليوسع الفارق 43-30، وتستمر محاولات الفريقين بمزيد من الهجمات، نجح فيها كل فريق تسجيل عدد من النقاط لينتهي الربع الثالث بتقدم أهلي سداب على نادي عمان بنتيجة 51-34. وفي الربع الرابع عاد نادي عمان لنشاطه الهجومي واستطاع لاعبوه تسجيل 15 نقطة، فيما سجل نادي أهلي سداب 7 نقاط لتنتهي المباراة بفوز اهلي سداب على نادي عمان بنتيجة 58-49.