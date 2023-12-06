اليوم.. لقب السوبر بين النهضة والسيب.. فمن يكسب النزال المثير !! سيارة للجماهير بين الشوطين و«المجرفـي» يدير اللقاء رفقة الحكماني والشعيبي

برعاية محافظ شمال الباطنة

متابعة ـ صالح البارحي:

تحت رعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة يشهد مجمع صحار بداية من السادسة والنصف مساء اليوم المباراة المنتظرة والتي ستجمع بين النهضة والسيب على لقب كأس السوبر للموسم الكروي 2022/‏2023م، حيث تنتظر الجماهير هذه المباراة التي من المتوقع أن تكون قمة في الأداء المتكامل في ساحة الميدان.

ناهيك عن أنها تمثل الكثير لطرفي الحوار اللذين يبحثان عن إضافة لقب جديد إلى خزينتيهما، خاصة وأن الفريقين يزخران بالكثير من النجوم المجيدين والذين يمثلون عمادة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، والذين بإمكانهم تقديم لوحة فنية متكاملة يثني عليها الحضور في نهاية المطاف .

قمة منتظرة

بلا شك، أن مباراة اليوم تجمع بين فريقين متنافسين من كافة الجوانب، وهي مباراة يجب أن تظهر بمظهر فني راق للغاية بسبب النجوم المتواجدة بالفريقين، ناهيك عن أنها بين الفريقين المرشحين لحصد الألقاب في هذا الموسم دون سواهما لاسباب يعلمها الوسط الرياضي قبل انطلاقة الموسم، نعم السيب خرج من سباق الكأس الغالية على يد النهضة منافسه اليوم من دور الثمانية وبالتالي خسر لقبا كان يمني النفس بأن يعانقه بعد الموسم الماضي الذي خرج منه خالي الوفاض بعد أن توج النهضة بلقبي الدوري والكأس للمرة الأولى في تاريخه، لذلك يأمل السيباوية في أن يكون لقب السوبر بمثابة تضميدا للجرح الذي تعرض له الفريق الأصفر أمام النهضة تحديدا، ناهيك عن أنه لقب يضاف لإنجازات الامبراطور في مسيرته الكروية .في المقابل، فإن النهضة يمني النفس بأن يضم اللقب إلى لقبيه بالموسم الماضي (الدوري والكأس) حتى يصبح واحد من الفرق التي جمعت الثلاثية في تاريخ الكرة العمانية بعد السويق والسيب، لم لا وهو الذي يسير بخطى ثابتة في الوقت الحالي سواء محليا أو خارجيا، حيث يواصل مسيرته نحو لقب الكأس بعد أن وصل إلى المربع الذهبي على حساب السيب، وهو في مركز الوصافة حاليا بالدوري، ووصل المربع الذهبي لغرب آسيا في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، أي أن الفريق يعيش أفضل أوقاته بقيادة حمد العزاني ومنصور الجابري .

طاقم التحكيم

أوكلت لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة القدم إدارة مباراة اليوم للحكم الدولي محمود المجرفي ويعاونه على الخطوط رشاد الحكماني مساعد أول وحمود الشعيبي مساعد ثاني ومحمد المانعي حكما رابعا، فيما يتولى مهمة مقيم الحكام الدولي محمود الغطريفي.

سحب

رابطة الدوري العماني أرادت أن تصنع من المباراة حدثا مختلفا للجماهير، حيث وضعت جائزة وهي عبارة عن سيارة ألسفين من شانجان اوتو سيتم السحب عليها بين شوطي المباراة، ما يعني أن هناك عامل جذب آخر أمام الجماهير للحضور سواء كانت جماهير الفريقين أو جماهير الولايات القريبة من مجمع صحار.

حافلات

أعلن مجلس إدارة نادي النهضة برئاسة الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي عن توفير عدد من الحافلات لنقل جماهير الراقي من محافظة البريمي إلى مجمع صحار، وذلك للوقوف خلف الفريق الأخضر في مباراة اليوم أمام السيب على لقب كأس السوبر، علما بأن التجمع سيكون أمام مقر النادي بدءا من الرابعة عصر اليوم.

فـي المؤتمر الصحفي

فييرا : مباراة مختلفة ونحتاج الفوز بها

قال جورفان فييرا مدرب السيب عن مواجهة اليوم أمام النهضة في كأس السوبر : في الحقيقة نحن في جاهزية تامة للمباراة وهي بمثابة نهائي بطولة محلية وبحاجة للفوز بلقبها وبطبيعة الحال هي مباراة مختلفة عن المباريات السابقة وعملنا عليها بشكل مختلف، نحترم رغبة جماهيرنا حول مطلبهم الفوز وعدم تقبلهم الخسارة ولكن نطالبهم بالدعم والمؤازرة.

أما قائد دفاع السيب أحمد الخميسي قال : جاهزون للمباراة وهي بمثابة مباريات كؤوس ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والتويج باللقب وتقديم مباراة تليق بسمعة الفريقين .

العزاني : نطمح لخطف اللقب

مدرب النهضة حمد العزاني قال : بكل تأكيد نطمح لخطف اللقب والتتويج به، هي مباراة احتفالية ونسعى بأن نكون نحن أصحابها ودائما جاهزون، نسعى للظهور بشكل جيد والمهم الاستمرارية في تقديم مستوى فني جيد، خاصة وأن لدى اللاعبين طموح في تقديم الافضل، والجميع جاهز للمباراة باستثناء عمر السلطي والمحترف البرازيلي جونيور .

من جانبه، قال عبدالله المعمري حارس نادي النهضة : سنخوض مباراة قوية للغاية، نتيجتها بمثابة بطولة ولا مجال للتعويض، لدينا شغف كبير لتقديم كل ما لدينا، وحقيقة أنا فخور جدا بفريقي وجميع اللاعبين الذين دائما يسعون لإدخال الفرحة في نفوس جماهيرنا الوفية .