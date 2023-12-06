يبدأ « اليوم الخميس منتخبنا الوطني للشباب للصالات لكرة اليد برنامج اعداده في المرحلة الأولى استعدادا للمشاركة في دورة الالعاب الخليجية الاولى للشباب التي ستقام في دولة الامارات العربية المتحدة في شهر ابريل 2024م، وكذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للشباب التي ستقام في شهر يونيو المقبل . وقد اختار المدرب الوطني يحيى المعشري ومساعده المدرب الوطني حسن المعمري 25 لاعبا بهدف الوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية من خلال التدريبات الاسبوعية التي ستقام بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وبعد ذلك سيتم تقليص عدد اللاعبين والتركيز أكثر على المجموعة المختارة التي ستخوض عددا من المباريات الودية في المرحلة القادمة واللاعبون المختارون للتجمع هم: أحمد بن عياد المعشري وجيه بن محمد البلوشي ومحمد بن جاسم المحرمي وحسين بن علي البلوشي ويزن بن يحيى البوسعيدي وزكريا بن يعقوب القاسمي ومحمد بن أنور البلوشي وفهد بن عياد المعشري وغسان بن نجيب المعشري وعصام بن عاصم البلوشي وسعيد بن محمد الحسني (السيب) ومحمد بن عادل الحسني وسعود بن نصر الحسني و حمد بن هلال الحسني ومازن بن عديم البطاشي ومحمد بن ابراهيم الحديدي وبشار بن سعيد الحسني والايهم بن محمد الحسني ومامون بن عادل الحسني (مسقط) وهاني بن مبارك الهاشمي والوارث بن خليفة المنذري وهود بن خلفان الزكواني وعبدالعزيز بن علي السيفي و لؤي بن علي السليماني (نزوى) ويتكون باقي الجهاز الفني لمنتخبنا من أحمد الجساسي إداريا وابراهيم الفوري اخصائي العلاج الطبيعي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم منتخبنا الوطني لشباب اليد للصالات يبدأ برنامج إعداده لدورة الألعاب الخليجية الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.