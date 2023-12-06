نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات الجولة الـ16.. رونالدو على القمة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل إنطلاق الجولة ال16 التي تقام غدًا الخميس، من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وتبدء بمواجهة اتحاد جدة ضد ضمك وفي ذات التوقيت يواجه الحزم نظيره الفتح، وتختتم المباريات بمواجهة الشباب ضد الاتفاق.



مباراة اتحاد جدة ضد ضمك في دوري روشن السعودي



يواجه غدًا الخميس فريق اتحاد جدة السعودي نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة ال16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.



موعد مباراة اتحاد جدة ضد ضمك



وتقام المواجهة بين فريق اتحاد جدة ضد ضمك في الدوري السعودي، في تمام الساعة الخامسة مساء، بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء ملعب مدينة الأمير بن عبد العزيز الرياضية.



ومن ضمن منافسات الجولة ال16من دوري روشن السعودي للمحترفين، مباراة فريق الحزم ضد الفتح.

موعد مباراة الحزم ضد الفتح في دوري روشن السعودي

يواجه غدًا الخميس الموافق 7 ديسمبر فريق الفتح ضد نظيره الحزم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتضن اللقاء ملعب نادي الحزم في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.



موعد مباراة الشباب ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي ضمن مواجهات الجولة الـ16.



يواجه غدًا الخميس فريق الشباب نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويستقبل ستاد نادي الشباب، المواجهة التي تجمع بين فريق الشباب ضد الاتفاق التي تقام غدًا في تمام الساعة الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

هدافي الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي



تربع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 هدفًا، ويأتي في الوصافة الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال بـ13هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- كريستيانو رونالدو - النصر - 15 هدف.

2- ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - 13.

3- مالكوم - الهلال - 9 أهداف.

4- جورج كيفن نكودو - ضمك - 9.

5- كريم بنزيما - اتحاد جدة - 8.

6- أندرسون تاليسكا - النصر - 8.

7- أوديون إيجالو - الوحدة 8.

8- بيرنارد مينساه - الطائي برصيد 8.

9- موسى ديمبيلي - الاتفاق 7.

10- مراد باتنا - الفتح - 7.

11- سالم الدوسري - الهلال - 7.

12- عبد الرزاق حمد الله - اتحاد جدة - 6.