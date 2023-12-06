نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. محمد مجدي أفشة صانع "القاضية" ينتظر الفرج في المونديال (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عاشقي كرة القدم دائمًا أن يكون في الموعد، وخاصة لو كانت البطولة كأس العالم للأندية، وتحديدًا بمشاركة النادي الأهلي الذي ينتظره كل محبيه، حيث أصبحت العلامة المميزة في عالم المستديرة "القاضية ممكن" التي جاءت ببصمة محمد مجدي أفشة، وأصبحت علامة مسجلة، لن تنسى الجماهير هذا الهدف الذي منح المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا التاسع في عام 2020، لتكون الأميرة السمراء في قبضة يد القلعة الحمراء بعد غياب استمر ل6 سنوات، فهل سيكون اللاعب له دور في مونديال 2023؟.

وانضم اللاعب الذي تغلغل داخل قلوب جماهير المارد الأحمر، إلى قائمة كأس العالم للأندية، ليخوض إنجازات جديدة تجعله يسطر اسمه في كتاب تاريخ الساحرة المستديرة.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وذلك باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويبدأ الفريق مشواره في كأس العالم للأندية في اليوم الموافق 15 ديسمبر بملاقاة الفائز من فريقي اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

وهنا يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" كل ما يخص اللاعب صاحب القاضية

محمد مجدي محمد مرسي الملقب “أفشة”.. ولد في اليوم الموافق 6 مارس من عام 1996 بمحافظة الجيزة، حيث بدأ مسيرته كأحد ناشئي نادي إنبي.

استمر اللاعب وتدرج في صفوف فرق الناشئين حتى وصل إلى فريق إنبي تحت 23 سنة موسم 2014-2015، حيث قررت الإدارة انتقال اللاعب إلى نادي الرجاء على سبيل الإعارة ليشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم، ولم تستمر هذه الإعارة طويلًا، حيث انتهت بعد 6أشهر، نجح خلالها تسجيل هدفين في 17 مباراة خاضها مع الفريق.

وعاد اللاعب لناديه إنبي مع نهاية الموسم، بعد اكتساب الخبرات التي ساعدته في التصعيد من فريق تحت سن 23 سنة إلى الفريق الأول بنادي إنبي موسم 2016-2017، نجح خلال الفترة التي عاد فيها أن يُسجل 9 أهداف في 61 مباراة خاضها مع الفريق لتكون هذه نهاية مشواره مع إنبي، ليبدأ مرحلة جديدة أضافت إلى مسيرته.

بيراميدز نقطة فاصلة في مشوار أفشة

انطلق محمد مجدي قفشة مع نادي بيراميدز وتلألأ في سماء الساحرة المستديرة سريعًا حيث انتقل اللاعب مطلع موسم 2018/2019، حيث أصبح اللاعب نجم ساطع منذ بداية مشاركته مع الفريق، والدليل على ذلك سجل 5 أهداف في 23 مباراة، وهذا ما جعل أنظار الأهلي تلتفت له.

أرقام محمد مجدي أفشة بقميص الأهلي ومنتخب مصر

خلال مشوار محمد مجدى أفشة بقميص النادي الأهلي شارك في العديد من البطولات المحلية والقارية، حيث خاض 176 مباراة

استطاع أن يسجل بقميص النادي الأهلي 33 هدفًا، وصنع 38 اسيست، وحصد 10 ألقاب منها 4 فى إفريقيا و3 ألقاب سوبر ولقبين كأس مصر ولقب وحيد فى الدوري الممتاز.

حيث شارك اللاعب بقميص منتخب مصر في 14 مباراة سجل خلالهما 5 أهدف.



البداية الحقيقية لقصة عشق نشأت بين أفشة والجماهير

سرعان ما لمع اللاعب وتألق وكانت موهبته تتحدث عن نفسها، ليصبح النجم الذي جاء الأهلي ليكون خليفة عبدالله السعيد، ولم يكتفي بهذا بل زاد بهدف القاضية في النهائي الذي ينتظره الجماهير على أحر من الجمر نهائي القرن بين الأهلي ومنافسه التقليدي الزمالك بدوري أبطال إفريقيا لعام 2020، ويكون الهدف الذي توج بسببه النادي الأهلي باللقب الغائب منذ عام 2013.

لم يستطيع متابعي الساحرة المستديرة نسيان اللحظة التي سكنت شباك الزمالك في نهائي القارة السمراء، الذي مازال عالق في الأذهان حتى يومنا هذا، ومع كأس العالم للأندية الذي يدق أبواب الأهلي ينتظر كل محبي اللاعب محمد مجدي أفشة إنجاز جديد ولقب جديد في دولاب القلعة الحمراء بأقدامه لتكون "القاضية ممكن".