نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الشباب يقيم معسكرًا خاصًا للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، قرارًا بشأن إقامة معسكرًا خاصًا للاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية في القاهرة.

موعد إقامة المعسكر

وقرر إقامة المعسكر خلال الفترة من 20 حتي 25 ديسمبر الجاري، وذلك لاختبارهم ومشاهدتهم عن قرب واختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر.



ويُقام المعسكر لأول مرة من نوعه، في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة.



وأقام منتخب الشباب، معسكرًا مفتوحًا يوم الخميس الماضي، وقام الجهاز الفني للمنتخب، بتقسيم اللاعبين المتواجدين على 4 فرق، وتم توزيعهم عل تقسيمتين لمدة ساعة.

وقرر الجهاز الفني استدعاء 50 لاعبًا للمعسكر تمثيلًا لأندية الأهلي والزمالك وزد والمصري والداخلية وسيراميكا كليوباترا وسموحة والإسماعيلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش وفاركو والمقاولون العرب والمنيا وبترول أسيوط والمصرية للاتصالات والانتاج الحربي وديروط والمدينة المنورة وبني سويف ووادي دجلة والمنصورة وبورتو السويس.