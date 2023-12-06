نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل بالأسماء.. قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًا قائمة فريقه التي تستعد لخوض بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

1- محمد الشناوي

2- خالد عبد الفتاح

5- رامي ربيعة

6- ياسر إبراهيم

7- محمود كهربا

8- أكرم توفيق

10- بيرسي تاو

13- مروان عطية

14- حسين الشحات

15- أليو ديانج

16- حمزة علاء

17- عمرو السولية

19- محمد أفشة

21- علي معلول

22- إمام عاشور

24- محمد عبد المنعم

27- أنتوني موديست

28- كريم فؤاد

29- طاهر محمد

30- محمد هاني

31- مصطفى شوبير

33- كريم الدبيس

36- أحمد كوكا