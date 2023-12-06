نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 8 لاعبين من قائمة الفريق التي اختارها لخوض بطولة كأس العالم للأندية هذا الشهر في السعودية.

المدرب السويسري استبعد كلُا من:-

مصطفى مخلوف - محمد الضاوي كريستو - أحمد عبد القادر - صلاح محسن - كريم نيدفيد - معتز محمد - محمود متولي - محمد زعلوك.

واختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًا قائمة فريقه التي تستعد لخوض بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في المملكة العربية السعودية هذا الشهر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :-

1- محمد الشناوي

2- خالد عبد الفتاح

5- رامي ربيعة

6- ياسر إبراهيم

7- محمود كهربا

8- أكرم توفيق

10- بيرسي تاو

13- مروان عطية

14- حسين الشحات

15- أليو ديانج

16- حمزة علاء

17- عمرو السولية

19- محمد أفشة

21- علي معلول

22- إمام عاشور

24- محمد عبد المنعم

27- أنتوني موديست

28- كريم فؤاد

29- طاهر محمد

30- محمد هاني

31- مصطفى شوبير

33- كريم الدبيس

36- أحمد كوكا