وليد دعبس يحضر مران مودرن فيوتشر اليوم استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر على حضور مران اليوم استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وطلب من اللاعبين بضرورة بذل أقصي جهد أمام اتحاد العاصمة الجزائري من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

يحتل نادي مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 6 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الأولي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز على الهلال الليبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد مودرن فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ملعب 5 جوليه.