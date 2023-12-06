عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي شيفيلد يونايتد في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جوميز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، إيندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.