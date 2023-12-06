نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريق الأهلي.. قائمة فلومينينسي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي، قائمة لاعبيه المشاركة في بطولة مونديال العالم للأندية 2023، والذي يقام في المملكة العربية السعودية.

وتقام فعاليات البطولة بداية من الثاني عشر من الشهر الحالي، حتى الثاني والعشرون.

و يبدأ الفريق البرازيلي، أولى مواجهاته في الثامن عشر من ديسمبر، لينتظر الفائز من لقاء الأهلي، ومباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

قائمة نادي فلومينيسي

وجاءت قائمة النادي البرازيلي والتي تشهد مشاركة نجم بيراميدز السابق كالاتي:

حراسة المرمى: فابيو – بيدرو فيليبي – فيتور إيديس.

الدفاع: صامويل إكسافير – مارلون – مارسيلو – جوجا – فيليبي ميلو – نينو – دييجو باربوسا – ديفيد براز.

الوسط: ألكسندر – أندري – ماتيوس مارتينيلي – جانسو – كينو – دانييل سامبايو – جون أرياس – تياجو سانتوس - ليما.

الهجوم: جون كينيدي – جيرمان كانو – يوني جونزاليس.