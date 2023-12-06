عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي أستون فيلا في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، دياز، جفارديول.

خط الوسط: جون ستونز، بيرناردو سيلفا، لويس.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أستون فيلا، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.