عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق مانشستر يونايتد، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 على إستاد أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد وذلك تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت مصر والحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كوكوريلا، ديساسي، سيلفا، كلويل

خط الوسط: كايسيدو، إنزو، مودريك

خط الهجوم: بالمر، جاكسون، ستيرلينج.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة تشيلسي مع مانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 1HD.