القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الشباب ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الخميس الجولة السادسة عشر، من ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويواجه غدًا الخميس فريق الشباب نظيره فريق الاتفاق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستقبل ستاد نادي الشباب، المواجهة التي تجمع بين فريق الشباب ضد الاتفاق التي تقام غدًا في تمام الساعة الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد الشباب في دوري روشن

وتبث مباراة فريق الشباب ضد نظيره الاتفاق، في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على قناة SSC Sports 2 HD.

معلق مباراة الشباب والاتفاق في دوري روشن السعودي

وأسند اللقاء الذي يقام غدًا بين فريق الشباب ضد نظيره الاتفاق للمعلق الرياضي سمير المعيرفي.



القنوات المفتوحة الناقلة للدوري السعودي

SSC HD - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

FOX Sports - الولايات المتحدة الأمريكية

DAZN - المملكة المتحدة

Canal + - قارة إفريقيا

Sport Klub - أوروبا الشرقية

تردد القنوات الناقلة للدوري السعودي 2024



قنوات SSC موجودة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وبدر سات.

تردد قنوات SSC على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على بدر سات

التردد: 12418.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3



ترتيب فريق الشباب والاتفاق في الدوري السعودي



ويدخل فريق الاتفاق المواجهة وهو في المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق الشباب في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.