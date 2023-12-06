فلورنتينو بيريز يعطي مبابي الفرصة الأخيرة لارتداء قميص ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، سيعطي الفرصة الأخيرة لكيليان مبابي، نجم الفريق الأول لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للانتقال إلى صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فلورنتينو بيريز يعطي الفرصة الأخيرة لـ مبابي

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فأن بيريز أبلغ فايزة العماري ووالدة مبابي ووكيلة أعماله، بأنه اللاعب لديه مهلة حتي 15 يناير المقبل، ليوافق على عرض ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فأن يجهز عرضًا قويًا لضم مبابي، لكنه لا يريد أن يكشف عن التفاصيل الكاملة لهذا العرض، كي لا يدخل بيريز في صرع مع ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي.

وكان ريال مدريد قريبًا في الصيف الماضي من التعاقد مع كيليان مبابي، إلا أن اللاعب غير وجهته نظره في اللحظات الأخيرة وقرر تجديد عقده بمبلغ ضخم مع سان جيرمان.