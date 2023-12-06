نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح محسن.. من صفقة تاريخية إلى مطرود من المونديال (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الأهلي قائمة لاعبيه، التي ستخوض بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، والذي سيقام بداية من الثاني عشر من الشهر الجاري، حتى الثاني والعشرون من الشهر ذاته.

وفقد صلاح محسن فرصة التواجد في البطولة، بجانب عدة لاعبين أبرزهم أحمد عبد القادر، ومحمود متولي، رضا سليم، كريم نيدفيد.

صلاح محسن هو مواليد 1 سبتمر عام 1998، بداية مسيرته في مركز المهاجم، كانت مع نادي إنبي، والذي تدرج فيه المراحل السنية ليصعد للفريق الأول موسم 2016-2017، بقيادة هاني رمزي، لكن لم يشارك معه في أي مباراة.

المشاركة الرسمية الأولى كانت مع المدرب علاء علي، ليخوض صلاح محسن مبارياته مع الفريق الأول لإنبي وسجل معاهم 10 أهداف

امال ذهبت هباء اتجاه اللاعب

صفقة اللاعب تظل من الصفقات التاريخية في الأهلي، في الكرة المصرية والتي بلغت قيمتها 40 مليون جنيه، منذ 7 سنوات، وتحديدا في عام 2018.

وشارك صلاح من الأهلي فيما يزيد عن 91 مباراة في مختلف المسابقات.

إلا أن خلال التواجد في الأهلي، لم يقدم اللاعب المردود المطلوب، سوى فترات أو مباريات معدودة، ظهرت فيها بصمة اللاعب.

وخاض اللاعب إعارة في نادي سموحة والتي قدم فيها مردود جيد نسبيا، وأخرى في سيراميكا كليوبترا لتكون أبرز أهدافه في شباك بيراميدز الموسم الماضي، وتمنح الأهلي لقب الدوري مبكرا قبل نهاية المسابقة.

ألقاب صلاح محسن مع الأهلي

ورغم الاختلاف على مستواه حصد صلاح محسن عدة ألقاب مع الأهلي:

الدوري المصري الممتاز: مرتين.

كأس مصر: مرة وحيدة.

دوري أبطال إفريقيا: مرتين.

كأس السوبر الإفريقي: مرة وحيدة.

هل تكون الفرصة الحالية هي الأخيرة لصلاح محسن ؟

مع عودة صلاح خلال الموسم الحالي، تجددت الامال على اللاعب من أجل تقديم مردود جيد، لكن باتت مشاركته عبء على جمهور الأهلي، بسبب الفرص الضائعة وقرارته أمام المرمى، مما جعل مارسيل كولر يصف المشكلة بقلة استيعاب للاعب.

كما دخل في أزمة أخرى، عقب احتفاله بإشارة الصمت مع الجمهور بعد هدفه في شباك ميدياما الغاني، الأمر الذي أثار الغضب حول المقصود من هذه الإشارة.



مسلسل ازمات ومستوى صلاح، جعله يفقد فرصة الانضمام للمونديال للمرة الأولى في مسيرته مع الأهلي، لتتحول عودته للقلعة الحمراء التي تشبه قبلة الحياة، لخيبة أمل بعد الغياب عن المونديال.