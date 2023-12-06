نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يلاقي المرج وديا غدا الخميس بالكلية الحربية استعدادًا للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر، الاتفاق مع نظيره بنادي المرج، على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصر غدا الخميس على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي المباراة ضمن استعدادات المصري لمباراته أمام الزمالك بالجولة التاسعة من الدوري والمقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس الموافق الرابع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

المصري يدرس عقد مؤتمر صحفي لاعتذار مروان حمدي للجماهير

يدرس مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي عقد مؤتمر صحفي لمروان حمدي مهاجم الفريق الأول للكرة للإعتذار لإنهاء أزمته مع الجماهير.

تتجه نية مجلس الإدارة لعدم بيع مروان حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد اتخاذ قرار الاستغناء عن خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

يحتاج المصري إلي خدمات مروان حمدي وإمكانياته الفنية في تدعيم صفوف الفريق.

قرر مجلس إدارة النادي المصري بتوقيع غرامة على مروان حمدب بقيمة مليون جنيه وتجميده بعد حادثة البصق على جماهير المصري.

مروان حمدي يخوض مرحلة إعداد منفردا بصالة الجيم

يخوض مروان حمدي مهاجم النادي المصري مرحلة إعداد منفردا بإحدي صالات الجيم بالقاهرة بشكل يومي خارج معسكر الفريق البورسعيدي وذلك للحفاظ علي لياقته البدنية.

استعان مروان حمدي بمدرب خاصة في اللياقة عبد الرحمن عيسي مدرب الأحمال البدنية بالمنتخب الوطني وذلك للحفاظ على حالته البدنية بعد استبعاده من التدريبات الجماعية للفريق البورسعيدي.