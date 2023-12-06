نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتوماني يسجل هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح اللاعب مكتوماني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في تسجيل الهدف الأول لفريقه شباك نظيره فريق تشيلسي، وذلك في المباراة التي تقام في الوقت الحالي، على ملعب الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وتمكن اللاعب مكتوماني من تسجيل هدف مانشستر يونايتد الأول، في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول من المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة تشيلسي مع مانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 1HD.