برشلونة يستهدف التعاقد مع ياسين بونو

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي برشلونة الإسباني، الحصول على خدمات الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، لاعب فريق الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية، أن برشلونة أبدى رغبته في التعاقد مع ياسين بونو بعد إصابة حارس مرمى فريقه، تير شتيجن.

وكان ياسين بونو صاحب الـ32 عامًا، قد انضم إلى صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من إشبيلية الإسباني.

وتألق ياسين بونو مع الهلال السعودي بشكل كبير، حيث شارك في 17 مباراة، دخل مرماه 6 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في 13 مباراة.

وحصد ياسين بونو جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي للمحترفين، لشهرين متتاليين في شهر أكتوبر ونوفمبر.

ويعاني ياسين بونو من إصابة في الوقت الحالي تعرض لها خلال مواجهة الهلال السعودي الأخيرة أمام نساجي الإيراني، في دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال الفوز على نظيره نساجي الإيراني بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتأهل الزعيم إلى دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا محتلًا صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة.