شريف عبد المنعم: الحالة البدنية والفنية للاعبي الأهلي مهمة للغاية أمام شباب بلوزداد الجزائري

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أحمد جودة - القاهرة -

قال شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق أن الحالة البدنية و الفنية للاعبي النادي الاهلي مهمة للغاية أمام شباب بلوزداد الجزائري.

شريف عبد المنعم: الكرة الجزائرية تطورت في الفترة الأخيرة

وصرح شريف عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البيت الكبير "على قناة "الأهلي":"الأهلي في مباراة يانج أفريكانز التنزاني في الشوط الثاني قدم أداء جيد".

وأكمل: "لا بد أن يكون هناك ثبات في التشكيل أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "طريقة 4/2/3/1 هي الأنسب للنادي الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "مشكلة النادي الأهلي في وسط الملعب والثغرات الدفاعية التي تتيح للمنافسين أحراز أهداف في مرمي النادي الأهلي".

واختتم: "أمام عاشور في مباراة يانج أفريكانز التنزاني الماضيه لم يقدم أداء جيد وكان خارج الفورمة وتبديله في مباراة يانج أفريكانز التنزاني في بداية الشوط الثاني كان تغيير موفق".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد برج العرب.