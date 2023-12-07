نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على نظيره فريق شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي ليفربول أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

سجل هدف اللقاء الأول لمصلحة نادي ليفربول اللاعب فيرجل فان دايك في الدقيقة 37 من الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من ترينت ألكسندر ارنولد، ثم سجل سوبوسلاي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول عند النقطة 34 يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل شيفيلد يونايتد في المركز العشرين والأخير برصيد خمس نقاط.