ليفربول يتخطى شيفيلد في البريميرليغ
فاز ليفربول 2 - صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".
أنهى ليفربول شوط المباراة الأول متقدماً على أصحاب الأرض، بهدف سجله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة الـ37.
وفي الشوط الثاني أحرز اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي الهدف الثاني "للريدز" في الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع (د 90+4)، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.
وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أرسنال (المتصدر).
وفي مباريات آخرى، فاز فولهام على نوتنغهام فورست بخماسية نظيفة، ونجح برايتون بالانتصار على برينتفورد 2-1، واقتنص بورنموث فوزاً ثميناً أمام كريستال بالاس 2-صفر.
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