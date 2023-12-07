لن يلعب مجددًا.. كلوب يعلن إصابة نجم ليفربول بالرباط الصليبي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن إصابة نجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي، وذلك عقب انتهاء مباراة شيفيلد يونايتد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إصابة جويل ماتيب بقطع في الرباط الصليبي

حيث تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب يعلن إصابة نجم ليفربول بقطع في الرباط الصليبي

وكشف يورجن كلوب في تصريحات له عقب مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد: " جويل ماتيب تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة".

وأشار كلوب" جويل ماتيب من المنتظر أن يخضع لإجراء عملية جراحية، خلال الفترة المقبلة ولذلك من المقرر أن يغيب عن المباريات حتى نهاية الموسم الحالي.

وسينتهي عقد ماتيب مع ليفربول بشكل رسمي في نهاية الموسم الجاري؛ ولم يجدد عقده حتى الآن، ولذلك فمن المتوقع أن تكون هذه المباراة هي الأخيرة له بقميص الريدز.

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 34 نقطة.