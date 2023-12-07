نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متفوقا على مهاجمي اليونايتد.. مكتوميناي يبصم على رقم مميز في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل النجم الدولي سكوت ماكتومناي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، تألقه مع الشياطين الحمر خلال الفترة الماضية، وتحديدا في مباراة تشيلسي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تمكن فريق مانشستر يونايتد بقيادة مكتوماني من تحقيق الفوز على نظيره فريق تشيلسي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إحصائية مميزة لمكتوميناي مع مانشستر يونايتد

ونجح سكوت مكتوميناي نجم فريق مانشستر يونايتد حتى الآن، في تسجيل 5 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك أكثر من عدد الأهداف التي سجلها هجوم اليونايتد مجتمعين.

حيث سجل مهاجمي فريق مانشستر يونايتد حتى الآن 4 أهداف فقط، مما يعني تفوق مكتوماني من الجانب الهجومي بشكل كبير.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أستون فيلا إلى المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 32 نقطة، بينما توقف رصيد فريق مانشستر سيتي عند المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة