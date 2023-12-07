الرياضة

عاجل.. كاف يُعلن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كاف يُعلن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا للعام 2023.

كاف يُعلن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا 

ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش بالمغرب.

وكشف "كاف" عن القائمة النهائية للأندية المنافسة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا وهي:-

(مصر) - الوداد (المغرب) - صن داونز (جنوب إفريقيا).

لا يتوفر وصف.

كما كشف القائمة النهائية للمنتخبات المرشحة للفوز بجائزة الأفضل وهي:-

المغرب - السنغال - جامبيا.

لا يتوفر وصف.
الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا