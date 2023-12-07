الرياضة

موقف كولر.. كاف يعلن القائمة المختصرة النهائية لـ أفضل مدرب في إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا للعام 2023.

القائمة المختصرة النهائية لـ أفضل مدرب في إفريقيا

ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش بالمغرب.

وأعلن "كاف" القائمة النهائية للأندية المنافسة للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا وهي:-

عبد الحق بن شيحة (الجزائر) - وليد الركراكي (المغرب) - أليو سيسه (السنغال).
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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