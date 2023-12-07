ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش بالمغرب.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف كولر.. كاف يعلن القائمة المختصرة النهائية لـ أفضل مدرب في إفريقيا في المقال التالي

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع