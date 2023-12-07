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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواجد نجم الأهلي.. القائمة النهائية المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة في إفريقيا للعام 2023.
القائمة النهائية المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا
ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش بالمغرب.
وكشف "كاف" عن القائمة النهائية للفوز بجائزة الأفضل داخل في إفريقيا وهم:-
فيستون مايلي (بيراميدز) - بيتر شالوليلي (صن داونز) - بيرسي تاو (الأهلي).