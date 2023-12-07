الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: سكوت جائزة يونايتد.. كورييري: إنتر واليوفي يريدان زيلنسكي

سكوت هو الجائزة ​مان يونايتد​ 2-1 تشيلسي: ثنائية سكون ماكتوميناي تريح كاهل ارين تن هاج وتخفف الضغط عليه بعد ان قرر المدرب استبعاد راشفورد

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس 7-12-2023

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012