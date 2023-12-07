وكشف "كاف" عن القائمة النهائية للفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا وهم:-

ويُقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش بالمغرب.

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام 2023.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي 2023 في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية