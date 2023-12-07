الزلزولي يدخل المنافسة برفقة الثنائي السنغالي لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - دخل عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس ومنتخب المغرب المنافسه برفقة ثنائي سنغالي، وذلك في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا 2023.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا



وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالإعلان عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب شاب.

وتقام الحفل للإعلان عن جائزة أفضل لاعب داخل القارة وخارجها، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.



وعلى الجانب الأخر سيتم الإعلان عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

وتواجد في القائمة النهائية للجائزة المغربي عبد الصمد الزلزولي، برفقة الثنائي السنغالي لامين كمارا وأمارا ديوف، كما شهدت القائمة خروج دانجو أوتارا لاعب بوركينا فاسو، والمغربي بلال الخنوس.



وقد قرر اقامة الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

حيث استمرت فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.