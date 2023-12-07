أحمد عبد الرؤوف يمنح لاعبي بلدية المحلة راحة سلبية من التدريبات

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أحمد جودة - القاهرة -

قرر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي بلدية المحلة منح لاعبي بلدية المحلة راحة سلبية للاعبين من التدريبات لمدة 48 ساعة.

يستأنف نادي بلدية المحلة تدريباته مساء الغد على ستاد بلدية المحلة استعدادًا لمواجهة ببراميدز في دوري نايل.

يحتل نادي بلدية المحلة المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

وخسر بلدية المحلة من نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه بلدية المحلة وبيراميدز في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة لمواجهة ببراميدز ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ستاد الدفاع الجوي.