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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "ظهور مغربي مميز وتواجد الأهلي".. القوائم النهائية لجوائز الكاف 2023

عاجل - "ظهور مغربي مميز وتواجد الأهلي".. القوائم النهائية لجوائز الكاف 2023، تتصدر القوائم النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا 2023، محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

حيث كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن كافة المرشحين النهائيين، للمنافسة على جوائز الأفضل داخل قارة إفريقيا للعام الحالي 2023 قبل نهاية.

عاجل - "ظهور مغربي مميز وتواجد الأهلي".. القوائم النهائية لجوائز الكاف 2023

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيه، وفي ذلك السياق يوفر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن جوائز الأفضل أن إفريقيا لعام 2023، التي تضم جائزة أفضل مدرب وأفضل لاعب أفريقي وأفضل نادي وأفضل منتخب، وغيرهم.

عاجل - "ظهور مغربي مميز وتواجد الأهلي".. القوائم النهائية لجوائز الكاف 2023

موعد حفل توزيع جوائز الكاف للأفضل في إفريقيا 2023

من المقرر أن تقام حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا من جانب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش بدولة المغرب العربية الشقيقة، بناءً على الموعد المعلن من الكاف.

القائمة النهائية لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا 2023

كشف الكاف اليوم الخميس، عن القائمة النهائية لأفضل منتخب في إفريقيا 2023، وتضم كلا من: "منتخب المغرب، منتخب السنغال، منتخب جامبيا"، وخرج من القائمة كلا من منتخب غينيا الاستوائية، ومنتخب موريتانيا.

القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2023

وأعلن الكاف صباح اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي إكس تويتر سابقًا، عن قائمة أفضل مدرب في إفريقيا 2023، وضمت كلا من: "وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة"، فيما شهدت القائمة خروج السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي.

القائمة النهائية لجائزة أفضل

نادي في إفريقيا 2023

كما أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس في الصباح، عن القائمة النهائية لأفضل نادي في إفريقيا 2023، وضمت القائمة كلا من: "الأهلي المصري، الوداد المغربي، صن داونز الجنوب أفريقي"، وشهدت القائمة خروج فريقي اتحاد العاصمة ويانج أفريكانز.

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023

ينافس الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، ثنائي الدوري الفرنسي والايطالي، كلا من "أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وفيكتور اوسيمين لاعب نابولي"، على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023.

عاجل - "ظهور مغربي مميز وتواجد الأهلي".. القوائم النهائية لجوائز الكاف 2023

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا 2023

وينافس الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثنائي كلا من "بيتر شالوليلي لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، وفيستون مايلي لاعب بيراميدز"، على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا في عام 2023.

القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس في إفريقيا 2023

كما ينافس أيضًا الدولي المصري محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، الثنائي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، وآندريه اونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، على جائزة أفضل حارس مرمي في إفريقيا 2023

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا 2023

شهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا تواجد المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس الإسباني، رفقة السنغاليين لامين كمارا وأمارا ديوف، وخرج كلا من دانجو أوتارا لاعب بوركينا فاسو، والمغربي بلال الخنوس من القائمة.

القائمة النهائية لجائزة أفضل منتخب سيدات في إفريقيا 2023

يتواجد ضمن القائمة النهائية على جائزة أفضل منتخب للسيدات في إفريقيا عام 2023، كلا من منتخب نيجيريا ومنتخب المغرب ومنتخب جنوب إفريقيا.

القائمة النهائية لجائزة أفضل نادي سيدات في إفريقيا 2023

ينافس الثلاثي كلا من صن داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي وسبورتنج كازابلانكا المغربي، على جائزة أفضل نادٍ للسيدات في إفريقيا 2023.

القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب سيدات في إفريقيا 2023

شهدت قائمة أفضل مدرب لفريق سيدات في إفريقيا 2023، تواجد كلا من رينالد بيدروس مدرب منتخب المغرب للسيدات، وديزيري منتخب جنوب إفريقيا، وجيري تشابالالا مدرب صن داونز للسيدات.

عاجل - "ظهور مغربي مميز وتواجد الأهلي".. القوائم النهائية لجوائز الكاف 2023

القائمة النهائية لجائزة أفضل حارسه في إفريقيا 2023

يتنافس كلا من خديجة الرميشي حارسة منتخب المغرب، وتشياماكا ننادوزي حارسة منتخب نيجيريا، وأنديلي دلاميني حارسة مرمي صن داونز، على جائزة أفضل حارسة مرمي في إفريقيا 2023.

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبه في إفريقيا 2023

وشهدت قائمة أفضل لاعبة في إفريقيا 2023، تواجد أسيسات أوشوالا لاعبة نادي برشلونة الإسباني ومنتخب نيجيريا، بجانب ثيمبي كجاتلانا وباربرا باندا لاعبة شانجهاي الصيني.

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبه داخل إفريقيا 2023

وكشف الكاف عن قائمة أفضل لاعبه في إفريقيا 2023، وضمت القائمة ريفيلوي ثولاكيلي لاعبة صن داونز الجنوب أفريقي، وفاطمة تكناوت لاعبة الجيش الملكي ومنتخب المغرب، وليبوهانج راماليبي لاعبة صن داونز.

القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة شابه في إفريقيا 2023

يتواجد في القائمة النهائية على جائزة أفضل لاعبة شابة تحت 20 عامًا، كلا من كومفورت يبواه لاعبة منتخب غانا، ونسرين التشاد لاعبة منتخب المغرب، وديبورا أبيودون لاعبة منتخب نيجيريا.