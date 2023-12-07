نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري يسعى لتجهيز جميع اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري لتجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية.

يرغب طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري في خوض مباراة ودية خلال الفترة الحالية لتجهيز جميع اللاعبين.

يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 12 نقطة من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الاتحاد السكندري مع نظيره زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الاتحاد السكندري وفاركو في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 26 ديسمبر على ستاد الاسكندرية.