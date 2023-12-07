بورفؤاد "2007" يفوز على أنابيب البترول بأربعة أهداف نظيفة بدوري القطاعات

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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق بورفؤاد "2007" بقيادة المدير الفني للفريق هشام ابو العلا بأربعة اهداف نظيفة على نظيره فريق انابيب البترول فى المباراة التى جرت بينهما على ملعب البترول في الجولة السابعة من دوري القطاعات لكرة القدم لتلك المرحلة السنيه وأدارها طاقم تحكيم مكون من

محمد صبرى حكم ساحة وأمين كالا وياسمين محمود كمساعدين

أحرز اهداف فريق بورفؤاد في المباراة :

يوسف مكرم هدفين وهدف لكل من ادم البنا وكريم إبراهيم

مثل فريق بورفؤاد في المباراة :

جدو فى حراسه المرمى،حسن الغريب،عمار محمد،احمد صابر،كريم إبراهيم ،كريم معروف،محمد عرابى،فاروق ياسر،كريم رافت،آدم البنا ،يوسف مكرم

فيما شارك كبدلاء :

سامح قطب،انس سعد،يوسف علاء،معاذ عتمان ،

محمد زينهم

يذكر ان الجهاز الفني والإداري للفريق يتكون من:

هشام ابو العلا مديرًا فنيًا محمد نوفل مدربًا عامًا مرسى عبدالقادر مدربا للحراس محمد قاسم مدربًا للأحمال محمد عوض إداريًا عمرو الزيات للعلاج الطبيعي.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني لقطاع الناشئين والبراعم يتكون من رئيس قطاع الناشئين والبراعم الكابتن أحمد عبدالعزيز "الزيز "، مشرف قطاع الشباب والناشئين الكابتن سمير ابو النور، مشرف قطاع البراعم الكابتن خالد شعيب، مدير اداري القطاع الكابتن أحمد مرسى، مشرف العلاج الطبيعي الكابتن التابعي فاروق، المسؤول المالى والإداري الكابتن خالد الراوى، المستشار الفني للقطاع كابتن فتحي المحمدي. ويشرف على القطاع المهندس محمد الدالي عضو مجلس الإدارة.