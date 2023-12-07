نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من مدرب منتخب مصر السابق بشأن انضمام فتوح لقائمة كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد معوض، نجم الاهلي ومدرب منتخب مصر السابق، إن المنتخب يعاني حاليا من قلة اللاعبين الجيدين والمواهب في مركز الظهير الأيسر.

تصريحات قوية من سيد معوض

وقال سيد في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: قلة مركز الظهير الأيسر في مصر دا السبب اللي بيخلي أحمد فتوح عارف إنه كدا كدا هيروح المنتخب.

وتابع: مفيش لاعب ميلعبش كورة شهرين ويروح يلعب كأس أمم إفريقيا، الكلام اللي بيحصل دلوقتي مش موجود في اي حته.

وأضاف: أقرب منافس لأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر هو محمد حمدي لاعب بيراميدز.