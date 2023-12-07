نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري " 2010 " يفوز على المعارف بثلاثة أهداف مقابل هدف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 13 عام ” الفئة العمرية "2010" بقيادة الكابتن محمود حسين ، على مضيفه فريق المعارف بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس بملعب المعارف ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من عادل عبد الحميد، محمد العيوطي، محمود وحيد.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الشوط الثاني يتقدم فارس عبد المنعم بالهدف الأول للمصري في الدقيقة التاسعة، ليتعادل فريق المعارف في الدقيقة الرابعة والثلاثين، وينجح محمد اسلام في إضافة الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الأربعين، قبل دقيقة واحدة من الهدف الثالث والذي أحرزه فارس عبد المنعم لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مثل المصري في المباراة: عبد الرحمن ممدوح لحراسة المرمى، علي يحيى ، مروان حسن، ادم العشري، ياسين يحيى لخط الظهر، عمر حموكشة، حمو شواش، محمد اسلام لخط الوسط، أشرف صلاح ( عبده مهران ) ، فارس عبد المنعم ، يوسف معاطي لخط الهجوم.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. محمود حسين مدربًا عامًا ، ك. محمد المرسي مدربًا مساعدا، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى ، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك.محمد مجدي عامر إداريًا، فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.

