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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد معوض، نجم الاهلي ومدرب منتخب مصر السابق، إنه ضد الطريقة التي تدار بها الكرة المصرية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور التي تحدث خارج اللعبة هى السبب في اللي بيحصل دايما مع المنتخبات أو الأندية.

نجم المنتخب السابق: التأهل لكأس العالم أهم من أمم إفريقيا

وقال سيد في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: أطمح وأتمنى ان اكون مدرب منتخب مصر في وقت ما، ولكن يجب إصلاح ملف إدارة الكرة المصرية أولا لمحاولة تحقيق النجاحات.

وتابع: منتخب مصر يسير بشكل إيجابي مع فيتوريا في الفترة الماضية، وأتمنى ان يحقق نتائج مميزة في كأس الأمم الإفريقية، ولكن الأهم بالنسبة لي هو كأس العالم 2026.

