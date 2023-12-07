نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوارديولا يستقر على اعتزاله التدريب (تفاصيل نارية) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في مانشستر سيتي، على تحديات المنافسة في جميع البطولات خلال الموسم الحالي، خاصة بعد الهزيمة أمام أستون فيلا. انخرط مانشستر سيتي في خسارته أمام أستون فيلا يوم أمس، مما جعله يتراجع إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي وراء آرسنال وليفربول وأستون فيلا.

تصريحات قوية من بيب جوارديولا

وفي حديثه لشبكة "أمازون برايم"، تحدث جوارديولا عن التحديات التي تواجه فريقه في المنافسة على البطولات هذا الموسم قائلًا: "إذا نجح مانشستر سيتي في تحقيق الثلاثية هذا الموسم، سأعتزل، هذا أمر حتمي". يبدو أن هذا التصريح يهدف إلى تخفيف الضغط عن لاعبيه في ظل الصعوبات التي يواجهونها في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف جوارديولا: "أدرك تمامًا أن المنافسة شديدة في ظل وجود فرق قوية في إنجلترا، ولم يحقق ذلك إلا فريق واحد فقط، وهو مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، إلى جانب إنجازنا في الموسم الماضي".

وختم حديثه قائلًا: "رغم صعوبة المهمة، إلا أنني أشعر بأننا قادرون على تحقيقها مرة أخرى، لأنه لم يحققها أي فريق حتى الآن".