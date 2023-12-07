نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صن داونز يمنع ماييلي من المشاركة مع بيراميدز ويرفض منحه التأشيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فوجئت بعثة نادي بيراميدز في جنوب إفريقيا، بمنع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق، من الانضمام للبعثة الموجودة في مدينة بريتوريا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفضت السلطات في جنوب إفريقيا منح تأشيرة الدخول للمهاجم الدولي الكونغولي من أجل الدخول ومرافقة البعثة في بريتوريا، واضطر اللاعب بعد وصوله مع بعثة بيراميدز قادما من موريتانيا للسفر إلى تنزانيا على أمل حل مشكلة التأشيرة والعودة مرة أخرى إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز.

كما رفضت سفارة جنوب إفريقيا في القاهرة بشكل غريب للغاية ودون مبرر إصدار تأشيرة السفر لجنوب إفريقيا للاعب رغم تقديم بيراميدز لكافة الطلبات والأوراق المطلوبة لإنهاء الأزمة إلا أن مسئولي السفارة رفضوا دون إبداء أسباب.

وتحوم الشكوك من جانب مسئولي بعثة بيراميدز في تورط نادي صن داونز في منع ماييلي من الحصول على التأشيرة لحرمانه من خوض لقاء الأحد خاصة وأن الدولي الكونغولي هو هداف إفريقيا العام الماضي، وأحد المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام ٢٠٢٣.

يذكر أن ماييلي هو أحد أهم الصفقات التي أبرمتها إدارة بيراميدز خلال العام الجاري بعد الفوز بخدمات هداف قارة إفريقيا بمبلغ أقل من ٥٠٠ ألف دولار في تأكيد على النظرة الثاقبة للإدارة في اختيار صفقات النادي والمفاوضات لضم أهم وأفضل اللاعبين.