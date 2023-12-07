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أحمد جودة - القاهرة - فوز المريخ والسويس ومصر للتأمين بمجموعتي القاهره بدور القسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعتى القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني ب عن فوز فريق المريخ على فريق مركز شباب العريش بهدف دون رد سجله محمد عوض في الشوط الثاني.



- تعادل فريق نجمه سيناء مع فريق العبور بثلاثيه لكل منهما تتقدم فريق نجمه سيناء بهدف هشام رياض في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.

وتضاف عبد الرحمن محمد الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وإدرك محمود الكاشف الهدف الثالث.

تم استطاع فريق العبور من تقليص الفارق بهدفين عن طريق طارق مصيلحي في الدقيقه 35 وأوفا في الدقيقه 39.

وتمكن العبور من تسجيل الهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- فوز فريق منتخب السويس على فريق جنوب سيناء بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم فريق جنوب سيناء بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق فرغلي بالو وتعادل سيد علي موسى من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وأضاف عصام الفيومي الهدف الثاني لمنتخب السويس في الوقت القاتل من الشوط الثاني.



- تعادل فريق النصر مع فريق مستقبل سبورت بهدف لمثله حيث تقدم فريق المستقبل بهدف وتعادل حسن حسين للنصر في الشوط الأول.

المجموعة الرابعة



-فوز فريق بورفؤاد على فريق كهرباء الاسماعيليه بهدفين دون رد سجلهما أحمد الشحات وتحمد مزار في الشوط الأول.



- فوز فريق مصر للتأمين على فريق الو ايجيبت بهدف دون رد سجله عبد الرحمن شحاته.



- فوز فريق تيم إف سي على فريق بورتو السويس بهدفين دون رد.



- تعادل فريق ايسترن كومباني مع فريق اتحاد الشرطة بهدف لمثله تقدم فريق اتحاد الشرطة بهدف هيثم علي في الدقيقة 3 وتعادل اسماعيل اشرف في الدقيقة 5 من ركلة جزاء في الشوط الأول.

-وتعاظل نبروة مع بايونيرز دون أهداف.