نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة جديدة تضرب صفوف الاتحاد السعودي قبل المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض لويز فيليبي لاعب اتحاد جدة السعودي، للإصابة وذلك في مباراة فريقه أمام ضمك، والتي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وتجري الان أحداث الشوط الثاني من المباراة، والتي تفسر عن هزيمة الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وأصيب اللاعب عقب 13 دقيقة فقط من بداية اللقاء، ليخرج دون استكمال المباراة

الاتحاد يستعد لمونديال الأندية

يستعد الاتحاد السعودي، للمشاركة في مونديال الاندية بصفته بطل الدوري للبلد المنظمة ليفتتح مباراته في الثاني عشر من شهر ديسمبر، أمام أوكلاند سيتي.

وينتظر العميد حال تفوقه على أوكلاند سيتي، مواجهة على صفيح ساخن أمام الأهلي المصري في عودة لذكريات مونديال نسخة 2005.

وأعلن الاتحاد استعادة لاعبه كانتي، ومدافعه المصري أحمد حجازي على رأس القائمة التي أعلنت أمس رسميا.

تشكيل نادي الاتحاد أمام ضمك في دوري روشن

وشهد التشكيل غياب المدافع أحمد حجازي، على الرغم من مشاركته في دوري ابطال اسيا.

وجاء تشكيل العميد في المباراة:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، لويس فيليبي، حسن قادش، عمر هوساوي.

خط الوسط: فيصل الغامدي، نجولو كانتي، إيجور كورونادو.

خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله، مروان الصحفي، صالح العمري.

تشكيل ضمك الرسمي لمواجهة الاتحاد في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: محمد محاسنة.

خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي هوساوي، ضاري العنزي.

خط الوسط: أنتوليتش، طارق حامد، ستانشيو.

خط الهجوم: كيفين نكودو، أحمد الزين، عبد العزيز الشهراني.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن

وتنقل مباراة الاتحاد وضمك عبر مجموعة قنوات SSCالسعودية، الناقل الحصري والوحيد، لمسابقة دوري المحترفين السعودي.